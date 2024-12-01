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الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق وسط قطاع غزة

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق وسط قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء عدة مربعات سكنية في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم أرفقه بخارطة: "إلى كل سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 2232, 2244, 2245, 2343, 2340 منطقة المغازي، تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى باتجاه دولة إسرائيل من منطقتكم".

وأشار إلى أن "هذه المنطقة المحددة قد تم تحذيرها في السابق عدة مرات".

وذكر البيان "من أجل أمنكم عليكم اخلاء هذه المنطقة فورا والأنتقال إلى المنطقة الإنسانية".

ويتعين على الفلسطينيين في المناطق المشار إليها الانتقال إلى المنطقة الإنسانية التي حددتها إسرائيل في القطاع.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح حيث يأمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطقهم التي يقيمون فيها استعدادا لقصفها وتدميرها في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.

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