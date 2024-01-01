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الجيش الإسرائيلي يحذر أبناء 73 بلدة حدودية من العودة اليها

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحذر أبناء 73 بلدة حدودية من العودة اليها



القدس المحتلة/سما/

جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره إلى أهالي 73 بلدة لبنانية عند الخط الأزرق، مطالبا إياهم بعدم العودة إلى مناطقهم "تفاديا لتعرضهم للخطر".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تذكير جديد إلى سكان لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري 

وتابع قائلا: "يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب، مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة"

#الجيش الإسرائيلي

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