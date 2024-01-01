  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأمريكي يؤكد: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأمريكي يؤكد: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين



واشنطن/سما/

أعلن الجيش الأمريكي في بيان أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا ترافقان 3 سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.


وجاء في البيان الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "الحوثيون أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء عبور السفن للخليج يوم الاثنين ويوم الثلاثاء".


وأضاف: "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأمريكية".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية مساء اليوم الثلاثاء أنها نفذت بصواريخ وطائرات مسيرة، عملية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي.

وأشارت الجماعة إلى أن هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام.

كما أشار البيان إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، محققا أهدافه نجاح".

وأكد الحوثيون استمرارهم "بتنفيذ العمليات الإسنادية للمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: ترامب يضغط لإنجاز صفقة في غزة ونتنياهو يماطل

القيادة العامة السورية تصدر سلسلة قرارات تخص “الثأر” و”لباس النساء” و”الاعلامين” وغيرها…

وفد أمني إسرائيلي يعود من القاهرة ..حماس سلمت اسماء الاسرى الاحياء..

الجولاني: سوريا لن تنخرط في أي حرب أخرى والشعب السوري “مُنهك” جراء أعوام النزاع..

"إسرائيل" تدمر نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.. ونتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري الجديد

مشعل يطالب بالتصدي لـ”البلطجة” الإسرائيلية في سوريا ويبارك سقوط الاسد..

دبلوماسي فلسطيني يكشف عن "سرقة كبرى" لإسرائيل من مدينة القدس

الأخبار الرئيسية

49 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

67595db24c59b762166e1936

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق وسط قطاع غزة

675955294c59b7601a5b0d2f

إعلام عبري: مصر سلمت "إسرائيل" قائمة بالأسرى

67597ccf4c59b7511f2622c7

"يديعوت أحرونوت": الجيش السوري تم تدميره

675978614c59b750156e834c

نتنياهو: نخوض حربا على 7 جبهات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية