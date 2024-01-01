فصائل المعارضة توجّه تنبيها هاما لجميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في الساحل السوري

دمشق/سما/

وجهت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية فجر اليوم الأربعاء، "تنبيها هاما لجميع التشكيلات العسكرية وأهلنا المدنيين في منطقة الساحل السوري".



قالت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة في بيانها: "تهيب إدارة العمليات العسكرية جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، بإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وعدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص كان كما تحذر الإخوة المواطنين من الاقتراب من المؤسسات العامة والثكنات العسكرية أو دخولها تحت طائلة المساءلة والعقوبة".



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت مصادر محلية في محافظة اللاذقية السورية العمل على ضبط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأكدت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادرها أنه يتم عقد اجتماعات متتالية بين القائد العسكري في اللاذقية لـ"هيئة تحرير الشام"، مع وجهاء محافظة اللاذقية ورجال الدين، بهدف ضبط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعموم المحافظة.

وبحسب الصحيفة فإنه سيتم الاستمرار بعملية جمع السلاح العشوائي لبسط الأمن والأمان في المناطق كافة، إضافة للعمل على إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية التي تعرضت للتخريب، والتأكيد على إعادة القطاع الخدمي للعمل من جديد وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العمل مستمر لتأمين مستلزمات إنتاج الخبز وتوفير الوقود لوسائل النقل، وتنظيم كافة الأمور الخدمية لتعود الأوضاع إلى الحالة الطبيعية بكافة أرجاء المحافظة.

وفي وقت سابق، دخلت عناصر من الفصائل السورية المسلحة إلى محافظة اللاذقية الواقعة في شمالي غرب سوريا، بعد إعلانها السيطرة على العاصمة دمشق.