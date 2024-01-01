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فيدان: "إسرائيل" تهدد مستقبل سوريا

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان: "إسرائيل" تهدد مستقبل سوريا



أنقرة/سما/

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن إسرائيل تهدد مستقبل سوريا.


وقال فيدان إن تركيا تدين دخول القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة في هضبة الجولان، حسبما ورد في بيان له، يوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير التركي: "عندما ترك المجتمع الدولي الشعب السوري... أصبحت تركيا الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب السوريين. والآن بإمكان السوريين العودة إلى بلادهم بهدوء. ونحن لا نريد رؤية سوريا مصدرا لعدم الاستقرار".

وتابع: "نحن على استعداد للعمل مع كافة الأطراف من أجل قيام سوريا سلمية دون أي تمييز على أساس الديانة أو الهوية. ونؤيد تطهير سوريا من الإرهاب".

ووصف الوزير التدخل الإسرائيلي في سوريا بأنه يمثل "اعتداء على سيادة وسلامة أراضي سوريا"، مضيفا أن "العدوان الإسرائيلي يهدد مستقبل سوريا" وأن تركيا "ستقف دائما إلى جانب الإخوة السوريين".

ويأتي ذلك على خلفية دخول القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة في هضبة الجولان وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقع في عام 1974.

كما يستهدف الطيران الإسرائيلي مختلف المواقع العسكرية على الأراضي السورية منذ سقوط حكم بشار الأسد يوم 8 ديسمبر.

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