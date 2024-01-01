الأزهر يوجه رسالة للدول العربية والإسلامية لوقف تمدد إسرائيل في سوريا

القاهرة/سما/

استنكر الأزهر الهجمات التي شنتها قوات الجيش الإسرائيلي على المؤسسات والمقدرات السورية والتوغل الإسرائيلي لضم أراض جديدة من الدولة السورية.



وقال الأزهر -في بيان له الثلاثاء- إنه يستنكر "انتهازية الصهاينة واستغلالهم ما تمر به سوريا للسطو على أرضها ومقدراتها".

وأكد الأزهر أن هذا "الكيان المحتل اعتاد على اغتصاب أراضي دول المنطقة ونهب ثرواتها وتسخير مواردها لخدمة مصالحه".

ووجه الأزهر رسالة للعالم العربي والإسلامي مطالبا "باتخاذ مواقف جادة وسريعة والضَّغط الدولي" من أجل وقف تمدد هذا السرطان وانتشاره في الجسد العربي عضوًا تلو الآخر..

وحذر الأزهر الشعب السوري مما أسماهم "القوى الشريرة" والتي وصفها بانها "لا تريد لسوريا أن تستقر وتزدهر" مناشدا السوريين بأن لا يغفلوا لحظة عن سوريا وعن الوضع الحرج الذي تمر بها وبالمنطقة.

وتوغل الجيش الإسرائيلي بريا داخل المنطقة العازلة مع سوريا وشن غارات على مواقع عسكرية ومقرات حكومية في عدة مناطق من سوريا بعد أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل والتي يحكمها اتفاق عام 1974 لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقد وقعت دمشق وتل أبيب اتفاقية "فض الاشتباك" أو "فك الاشتباك" في 31 مايو/أيار عام 1974 في جنيف بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية وإنشاء منطقة عازلة طولها 401 كلم مربع.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" الموقعة عام 1974 بين تل أبيب ودمشق، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.