  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"يديعوت أحرونوت": الجيش السوري تم تدميره

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت أحرونوت": الجيش السوري تم تدميره



القدس المحتلة/سما/

كتبت صحيفة "يدعوت أحرنوت" في صفحتها الرئيسية اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تدمير الجيش السوري بشك كامل.  

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال اليومين الماضيين أكبر عملية جوية في تاريخها ضد مقدرات الجيش السوري.

وأشارت إلى أن البحرية الإسرائيلية أُطلقت عشرات الصواريخ على البحرية السورية في منطقة ميناء طرطوس وفي ميناء اللاذقية، بهدف منع وقوع قدرات الأسطول ومعداته العسكرية في أيدي العناصر المعادية.

وغداة سقوط حكم بشار الأسد، سارع الجيش الإسرائيلي إلى التوغل البري في المنطقة العازلة عند خط وقف إطلاق النار بالجولان المحتل.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 300 غارة في أنحاء مختلفة بسوريا، بهدف "منع وقوع القدرات والوسائل الحربية في أيدي العناصر المعادية" بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

واستهدف القصف الإسرائيلي مواقع عسكرية ومستودعات مخزونات الأسلحة الإستراتيجية، بما في ذلك مئات منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض من مختلف الأنواع، وعدد قليل من الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية أسراب طائرات مقاتلة، ومطارات عسكرية، وبطاريات دفاع جوي، ومراكز بحث علمي وألوية صاروخية في مختلف المناطق السورية، وخلال الهجمات تم تدمير البنية التحتية العسكرية وعشرات المروحيات والطائرات السورية.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت سقوط نظام الرئيس بشار الأسد الذي غادر البلاد إلى روسيا حيث منح حق اللجوء الإنساني.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: ترامب يضغط لإنجاز صفقة في غزة ونتنياهو يماطل

القيادة العامة السورية تصدر سلسلة قرارات تخص “الثأر” و”لباس النساء” و”الاعلامين” وغيرها…

وفد أمني إسرائيلي يعود من القاهرة ..حماس سلمت اسماء الاسرى الاحياء..

الجولاني: سوريا لن تنخرط في أي حرب أخرى والشعب السوري “مُنهك” جراء أعوام النزاع..

"إسرائيل" تدمر نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.. ونتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري الجديد

مشعل يطالب بالتصدي لـ”البلطجة” الإسرائيلية في سوريا ويبارك سقوط الاسد..

دبلوماسي فلسطيني يكشف عن "سرقة كبرى" لإسرائيل من مدينة القدس

الأخبار الرئيسية

49 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

67595db24c59b762166e1936

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق وسط قطاع غزة

675955294c59b7601a5b0d2f

إعلام عبري: مصر سلمت "إسرائيل" قائمة بالأسرى

675978614c59b750156e834c

نتنياهو: نخوض حربا على 7 جبهات..

خامنئي: أميركا وإسرائيل خططتا لأحداث سوريا وهناك دولة جارة أدت دوراً مكشوفاً فيها والمقاومة ستكون أقوى من الماضي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية