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نتنياهو: نخوض حربا على 7 جبهات..

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نخوض حربا على 7 جبهات..



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن "إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات وربما أضيفت أخرى ونأمل ألا تفتح جبهات جديدة".


وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم: " نشن حربا على 7 جبهات ضد من يسعون لحصد أرواحنا، ومن المحتمل أن تنضم جبهة أو جبهات أخرى لهذه الحرب".

وأضاف نتيناهو في كلمته التي ألقاها بحضور رئيس جمهورية الباراغواي ساانتياغو بينيا: "التاريخ سيذكر أولئك الذين وقفوا من أجل حق إسرائيل في ساعتها الصعبة".

وتابع: "نحن نضرب أعداءنا بقوة ونكبدهم أثمانا باهظة جدا، ونقوم بتفكيك محور الشر الإيراني، وقد تفاجأ العالم من قوة جيشنا ونتائج حربنا".

هذا ومثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء أمام المحكمة المركزية للإدلاء بشهادته في إطار "قضايا الألف"، في سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس حكومة في منصبه.

وفي مؤتمر صحفي عقد عشية إدلائه بشهادته، وصف نتنياهو التحقيقات ضده بأنها "ولدت بالخطيئة"، مشيرا إلى أن الاتهامات التي يواجهها "ملفقة" وأنه ينتظر منذ سنوات هذا اليوم "ليكشف الحقيقة".

وتقرر عقد المحاكمة في تل أبيب بدلاً من القدس، بناء على توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) لدواع أمنية، حيث تعقد الجلسات 3 أيام أسبوعيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء.

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