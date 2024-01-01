خامنئي: أميركا وإسرائيل خططتا لأحداث سوريا وهناك دولة جارة أدت دوراً مكشوفاً فيها والمقاومة ستكون أقوى من الماضي

طهران / وكالات /

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في سوريا خُطط له في غرف القيادة الأميركية والإسرائيلية.

وشدد خامنئي، في كلمة له، على أن إيران لديها “دلائل على ذلك لا تترك مجالاً للشك”.

وأشار إلى أن هناك “دولة جارة أدت دوراً مكشوفاً في ما حدث في سوريا، وما زالت تؤدي هذا الدور، والكل يشاهد ذلك”، مضيفاً: “العامل الرئيسي في المؤامرة والمخطط وغرف القيادة الرئيسية كان في أميركا والكيان الصهيوني”.

وقال: “المقاومة هي المقاومة، وكلما زادت الضغوط عليها زادت استحكاماً، وكلما زادت الجرائم ضدها زادت مسوغاتها”، مضيفاً “كلما حاربوا المقاومة أكثر اتسعت جبهتها، وأقول لكم إنها ستكون أقوى من الماضي وستشمل كل المنطقة”.

وشدد خامنئي على أن “من يحلل عبثاً أن ضعف المقاومة سيؤدي إلى ضعف إيران فهو لا يعرف معنى المقاومة.. أقول لكم إيران قوية ومتينة وستصبح أقوى أيضاً”.

يذكر أن المعارضة السورية دخلت إلى العاصمة السورية دمشق ليل الأحد المنصرم، وتسلّمت مؤسسات الحكومة والمقار الأمنية من دون قتال.

وكلفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا محمد البشير تشكيل حكومة جديدة في البلاد لإدارة المرحلة الانتقالية. وقد أعلن البشير، لاحقاً، في تصريح تلفزيوني، أنّه سيتولى رئاسة الحكومة موقتاً حتى الأول من آذار/مارس 2025.