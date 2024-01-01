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طقس فلسطين : أجواء معتدلة والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء معتدلة والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
أما الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
والسبت المقبل: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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