غزة: ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال الاسرائيلي في بيت لاهيا إلى 22 شهيدا …

غزة/سما/

استشهد 22 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قصفت الليلة، منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وهو بناية سكنية مكونة من عدة طوابق يقطنها حوالي 30 نازحا، سوتها طائرات الاحتلال بالأرض.

وأفادت مصادر طبية، بأنه تم انتشال 22 شهيدا، فيما أن آخرين بين شهيد وجريح لازالوا تحت الأنقاض لعدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.