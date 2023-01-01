عملية دهس شرقي مدينة “تل أبيب” بوسط إسرائيل وشرطة الاحتلال تعتقل المُنفذ..

أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة، مساء الثلاثاء، في عملية دهس شرقي مدينة تل أبيب وسط البلاد، فيما أعلنت الشرطة اعتقال المنفذ.

جاء ذلك وفق بيان الشرطة الإسرائيلية نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الشرطة، إن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 21 عاما، أصيب بجروح طفيفة في عملية دهس في منطقة بني بوراك شرقي تل أبيب.

وأشارت إلى أن منفذ العملية هو “عربي- إسرائيلي” في العشرينات من عمره، من سكان بلدة زيمر العربية وسط إسرائيل، وتم اعتقاله على الفور بعدما دهس بسيارته مواطنا إسرائيليا.

وأوضحت أن عملية الدهس تمت على “خلفية قومية”.

تأتي الحادثة بينما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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