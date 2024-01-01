سوليفان يزور إسرائيل وقطر ومصر في محاولة أخيرة للضغط من أجل التوصل للصفقة خلال أيام..

القدس المحتلة / سما/

من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إسرائيل ومصر وقطر في الأيام المقبلة في محاولة أخيرة للضغط على الزعماء في المنطقة لإتمام صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قبل الموعد المحدد.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن نهاية ولاية الرئيس بايدن في 20 يناير/كانون الثاني

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن سوليفان سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم ويلتقي بنتنياهو يوم الخميس.

ويخطط بعد ذلك للسفر إلى القاهرة والدوحة للقاء قادة مصر وقطر ومناقشة جهود الوساطة بينهما.

وقال مصدران مطلعان على رحلة سوليفان إنه يعتزم الضغط على الإسرائيليين والقطريين والمصريين للقيام بكل ما يلزم لإبرام الصفقة في غضون أيام والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

والتقى سوليفان، الثلاثاء، للمرة الخامسة عشرة مع عائلات الاسرى الأمريكيين المحتجزين في غزة وأخبرهم أن إدارة بايدن تعمل مع الرئيس المنتخب ترامب وفريقه لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وأكد أن "هذه قضية ذات أولوية قصوى بالنسبة للرئيس بايدن."

وفي يوم الثلاثاء، زار رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي القاهرة والتقى برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، وفقا لمصدر مطلع على التفاصيل فإن المواضيع التي ناقشناها صفقة الأطفال المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة.

الاسبوع الماضي قدمت اسرائيل لحماس اقتراحا محدثا لاتفاق للافراج عن المختطفين ووقف لاطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الاقتراح المحدث لا يختلف بشكل كبير عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس والذي لم يؤت ثماره، لكن التركيز الآن ينصب بشكل أساسي على محاولة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع بعض التغييرات.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "حتى وقت قريب، كان التفكير في إسرائيل هو أن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق - والآن يبدو أن هناك نقطة تحول وربما غيرت حماس رأيها".

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات، لكن لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم يسمح لإسرائيل وحماس بالمضي قدما نحو مفاوضات مفصلة حول اتفاق نهائي