الإعلام العبري: تنظيم “واي بي جي” طلب الحماية من إسرائيل بعد سقوط حكم الأسد

دمشق/ وكالات/

القدس/ الأناضول- ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الثلاثاء، أن تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي” طلب الدعم من إسرائيل عقب سقوط حكم بشار الأسد في سوريا.

وأضافت الصحيفة أن التنظيم طلب أيضا الحماية من إسرائيل.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى حول كيفية تقديم هذا الطلب أو رد إسرائيل.

والاثنين، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن استيائه جراء عملية الجيش الوطني السوري في منبج، مطالبا بوقف العملية ضد تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي”.

والاثنين، تمكن الجيش الوطني السوري من تحرير منطقة منبج من سيطرة تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي”، ليقضي بذلك على أكبر تجمّع لهم غرب نهر الفرات.

جاء ذلك في إطار عملية “فجر الحرية” التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سوريا.

وكان التنظيم سيطر على منبج خلال الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2016، بدعم من الولايات المتحدة، بذريعة طرد تنظيم “داعش” من المنطقة.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات الجيش السوري من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.