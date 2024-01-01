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مسؤول روسي : الأسد تم تهريبه إلى روسيا وسط حراسة مشددة ولن نسلمه للجنائية الدولية...

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول روسي : الأسد تم تهريبه إلى روسيا وسط حراسة مشددة ولن نسلمه للجنائية الدولية...



وكالات / سما/

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة بثت، أمس الثلاثاء، ان موسكو نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته الفصائل المسلحة.

ويوم الاثنين، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لإن.بي.سي وفقا لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني "هو آمن وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حل الأمر".

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

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