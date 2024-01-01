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الحكومة الإسرائيلية تحذر القيادة السورية الجديدة من مغبة القيام بأعمال عدائية ضدها

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تحذر القيادة السورية الجديدة من مغبة القيام بأعمال عدائية ضدها



القدس المحتلة/سما/

أكد المستشار في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غندلمان أن إسرائيل سترد بحزم على أي أعمال عدائية قد تصدر عن الحكومة الجديدة في سوريا.


وكتب غندلمان في قناته على "تلغرام": "إذا أقدمت الحكومة الجديدة في سوريا على أي أعمال عدائية ضد إسرائيل أو سمحت لإيران بتعزيز وجودها مجددا على الأراضي السورية للقيام بأنشطة ضد دولتنا، فإن إسرائيل سترد بحزم وستلحق ضررا كبيرا ومؤلما بكل من يحاول القيام بذلك". 


وأضاف: "تأمل إسرائيل أن تركّز القيادة السورية الجديدة على مصالح شعبها وأن تعيد بناء العلاقات بين سوريا والعالم العربي".

ووفقا لغندلمان، فإن إسرائيل "لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، إلا أنها ستدافع بحزم عن مصالحها الأمنية".

وأشار المستشار إلى أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتعزيز وجودها مجددا على الأراضي السورية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، أن التوغل العسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا، قد وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك، مدعيا بأن قواته "تتواجد داخل المنطقة العازلة، وفي نقاط قريبة من الحدود".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال اليومين الماضيين أكبر عملية جوية في تاريخها ضد مقدرات الجيش السوري.

وبحسب المرصد السوري فإن "إسرائيل نفذت أكثر من 300 غارة جوية على الأراضي السورية منذ فجر الأحد، مما أسفر عن تدمير أهم المواقع العسكرية في سوريا، بما في ذلك مطارات ومستودعات وأسراب طائرات ورادارات ومحطات إشارة عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفاعات جوية، فضلا عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية في شمال غرب البلاد".

وفي السياق ذاته، صرح المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تسجل تصريحات إسرائيل المتناقضة فيما يتعلق بوضع مرتفعات الجولان، ولا تفهم أي جزء تعتبره إسرائيل ملكا لها.

وشدد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة على أن التصريحات الإسرائيلية بشأن الجولان تحتاج إلى توضيح خاصة على خلفية التوتر المتزايد في المنطقة.

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