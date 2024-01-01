  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: حجم المعاناة بغزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: حجم المعاناة بغزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان



غزة/سما/

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن حجم المعاناة بقطاع غزة "زعزع إيمان" الكثيرين بحقوق الإنسان، مشددة على أن ما يُحرم منه القطاع جراء الإبادة الإسرائيلية "حقوق وليس امتيازات".

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وقالت الوكالة: "اليوم يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. إن حجم المعاناة التي شهدتها غزة خلال العام الماضي زعزع إيمان العديد من الناس بحقوق الإنسان".

وأضافت: "الحقوق التي حُرم منها الناس في غزة هي الحقوق نفسها التي تهدف إلى ضمان حمايتنا جميعًا، نحن جميعا معنيّون بضمان احترام هذه الحقوق في غزة".

وشددت الوكالة على أن "حقوق الإنسان العالمية تعد أفضل ضمان لتحقيق عالم يمكن فيه لجميع الأفراد العيش بكرامة وأمان ومساواة وحرية".

وتابعت: "جميعنا نشارك في مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لدينا جميعا التزام ببناء مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والكرامة والمساءلة دون تأجيل، إذ يتم ضمان توفير هذه الحقوق للجميع، فحقوقنا مستقبلنا".

وفي منشور سابق اليوم في السياق ذاته، أكدت الأونروا أن "الحق في الأمان والكرامة والحماية من العنف والنزوح والحصول على الغذاء الكافي والمياه والصرف الصحي والملابس والسكن، حقوق يُحرم منها الفلسطينيون في غزة وليست امتيازات".

وختمت الوكالة بيانها بتجديد المطالبة بضرورة "وقف إطلاق النار الآن" في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" قررت تدمير القدرات العسكرية السورية: غارات مكثفة وتوغلات برية وقواتها على بعد 20 من دمشق..

"واشنطن بوست": الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه!

اغتيال عالم الكيمياء العضوية “الدكتور حمدي إسماعيل ندى” بظروف غامضة في دمشق

إسرائيل: اقتربنا جدًا من القضاء على سلاح الجوّ السوريّ بخطوةٍ تاريخيّةٍ لم نفعلها منذ خمسة عقودٍ.. نتنياهو: الأسد سقط بفضلنا..

لليوم السادس.. تصاعد الاشتباكات بين مقاومين والأمن الفلسطيني في جنين

نيويورك تايمز: محادثات الصفقة بين حماس وإسرائيل تتقدم بهدوء

واشنطن تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد وتتهم اثنين من المسؤولين بالنظام السابق بارتكاب جرائم حرب

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: ترامب يضغط لإنجاز صفقة في غزة ونتنياهو يماطل

وفد أمني إسرائيلي يعود من القاهرة وسط أنباء عن "تقدم" في مفاوضات غزة

67585ebc4c59b77f6b26e044

"سرايا القدس" تعرض مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا (فيديو)

مسؤول إسرائيلي يكشف أهداف إسرائيل "الثلاثة" في سوريا

20241210064138

"إسرائيل" تدمر نحو 80% من القدرات العسكرية السورية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية