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21 شهيدا على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ فجر اليوم

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
21 شهيدا على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ فجر اليوم



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 21 مواطنا في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة خليفة في مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مكون من ستة طوابق لعائلة كسبة في شارع أحمد ياسين شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تبحث عن الشهداء والمصابين تحت أنقاض المنزل.

كما استُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في منطقة عريبة شمال مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن مسيرة قصفت منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، كما استُشهد مواطن آخر في قصف على منطقة خربة العدس شمالا، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على مناطق عدة في رفح، ومنطقة الزنة شرقي خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط مسجد النور في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة رفح جنوب القطاع، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، الليلة الماضية، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعدما شنّت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل المواطنين في عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 25 مواطناً على الأقل وإصابة آخرين. يُذكر أن المنطقة محاصرة، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها.

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