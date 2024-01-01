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الحوثي: استهدفنا مدمرتين وثلاث سفن إمداد أمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي: استهدفنا مدمرتين وثلاث سفن إمداد أمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن مساء اليوم الثلاثاء تنفيذها عملية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي.


وجاء في بيان "أنصار الله": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداعلى العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخيّة عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي وسبق ومارست عدوانها على اليمن".

وأضاف البيان: "كذلك استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد"، مشيرا إلى أن "العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأشارت الجماعة إلى أن هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام.

كما أشار البيان إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، محققا أهدافه نجاح".

وأكد الحوثيون استمرارهم "بتنفيد العمليات الإسنادية للمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

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