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"سرايا القدس" تعرض مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا (فيديو)

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعرض مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا (فيديو)



غزة/سما/

عرضت "سريا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لالتحام مقاتليها مع أليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلين وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة..


وأظهر مقطع الفيديو المقاتلين "قبل الانطلاق إلى الميدان"، وتجهيزهم عدتهم، والتي بان منها "عبوة برق الصدمية".

ووثق الفيديو مشاهد تظهر إطلاق قذيفة نحو ألية عسكرية إسرائيلية، و"احتراق الآلية بعد استهدافها بعبوة "ثاقب"، تلاها قذيف تاندوم"، كما أبانت اللقطات "خوذة بلا رأس" على الأرض، وفق وصف "سرايا القدس".

وعرض الفيديو مشاهد توثق "إطلاق قنبلة برق المقذوفة كبداية للاشتباك مع قوة راجلة بالمكان المقابل"، وإطلاق تار من الأسلحة الرشاشة.

لم تذكر "سرايا القدس" تاريخ هذه الاشتباكات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، مقتل 3 جنود في صفوفه من لواء جفعاتي بمعارك شمال قطاع غزة، كاشفا في آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 816 عسكريا، بين ضباط وجنود.

#سرايا القدس #غزة #الجيش الاسرائيلي #الحرب على غزة #مخيم جباليا

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