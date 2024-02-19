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السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 233

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 233



النقب/سما/

 هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ233 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

 وأكد أهالي العراقيب أن الشرطة اعتقلت كذلك، صباح اليوم، الشيخ صيّاح الطوري ونجله عزيز الطوري.

 وهذه المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

 والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما نفذت الهدم في المرة السابقة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي في سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية في منطقة النقب وغيرها بذريعة عدم الترخيص.

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