"ثوري فتح": نقف إلى جانب الأجهزة الأمنية وندعو إلى التعامل بحزم مع الخارجين على القانون

رام الله/سما/

قال المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إننا نتابع باهتمام ما يجري في أكثر من محافظة من اعتداءات عبر إطلاق النار على الأجهزة الأمنية، أو زرع العبوات المتفجرة في الشوارع المكتظة، بالسكان أو أمام مقرات الأجهزة الأمنية، أو المستشفيات، أو بيوت الضباط، والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة تحت التهديد والابتزاز.

وأكد المجلس الثوري في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية، داعيا إلى التعامل بحزم مع هؤلاء المارقين الخارجين على القانون.

وشدد على أن "فتح" بكل إمكانياتها لن تتوانى عن القيام بدورها في حماية المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على مقدرات أبناء شعبنا وإعلاء كلمة القانون وحماية أمن الوطن والمواطنة.