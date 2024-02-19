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شعبان: عمليات الهدم في خربة الطويل تطهير عرقي ومحاولة لتهجير المواطنين

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعبان: عمليات الهدم في خربة الطويل تطهير عرقي ومحاولة لتهجير المواطنين



رام الله/سما/

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن ما يحدث من عمليات الهدم الواسعة في خربة الطويل ببلدة عقربا جنوب نابلس، هو تطهير عرقي ومحاولة لتهجير مواطني الخربة.

ودعا شعبان، في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى ضرورة حماية أبناء شعبنا مما يتعرضون له من جيش الاحتلال ومستعمريه، مؤكدا ضرورة توفير كل معززات الصمود في خربة الطويل ببلدة عقربا.

يشار إلى أنه استُشهد عدد من المواطنين خلال دفاعهم عن هذه الأراضي، وكان آخرهم الشابان عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما)، ومحمد إبراهيم بني جامع (21 عاما) برصاص المستعمرين، خلال الهجوم على خربة الطويل، في الخامس عشر من نيسان الماضي.

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