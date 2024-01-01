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الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينياً في الضفة الغربية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينياً في الضفة الغربية



رام الله/سما/

 اعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينياً، بينهم أسرى سابقون، خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

أفاد بذلك بيان مشترك، الثلاثاء، صدر عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لـ “منظمة التحرير”، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

ووفق البيان: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس (الاثنين)، وحتى صباح اليوم (الثلاثاء)، 40 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون”.

 

وتركزت عمليات الاعتقال في الخليل وبيت لحم (جنوب)، بالإضافة إلى قلقيلية وطوباس وجنين (شمال)، وأريحا (شرق)، وفق البيان.

ورافقت عمليات الاعتقال “اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 12 ألف مواطن من الضفة، بما فيها القدس (..) دون غزة، حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف”، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 809 شهداء، ونحو 6 آلاف و450 جريحاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

 

 

#الجيش الإسرائيلي

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