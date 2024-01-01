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"ظلموا الأسد".. إعلامية كويتية تثير جدلا بسبب تصريحها - سما الإخبارية

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"ظلموا الأسد".. إعلامية كويتية تثير جدلا بسبب تصريحها

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ظلموا الأسد".. إعلامية كويتية تثير جدلا بسبب تصريحها



الكويت/سما/

علقت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد على سقوط بشار الأسد، معتبرة أنه ظلم مما أثار موجة من ردود الفعل.

 

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس" قال السعيد إن "السوريين سيكتشفون لاحقا أنهم ظلموا الأسد".

ونشرت فيديو لعدد من السوريين دخلوا منزل الأسد في العاصمة دمشق، غير مصدقين أنه سقط، بينما عمد عدد منهم إلى أخذ بعض المقتنيات من داخل البيت الرئاسي.

وكتب معلقة: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق"، معتبرة أن "البيت عادي جدا أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام".

وأضافت: "حتى الأطباق التي سرقتها السيدة من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد".

إلا أن بحرا من الانتقادات وجه ضد السعيد. وعلق العشرات على تلك التغريدة مهاجمين الإعلامية الكويتية، معتبرين أن من الغباء التفوه بتلك الكلمات.

بينما رأى آخرون أن كل هدف الكاتبة إثارة الجدل وحصد التفاعل على مواقع التواصل.

ونستعرض تاليا بعض التعليقات على منشور الإعلامية الكويتية:

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