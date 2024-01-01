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الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بوقف قصف سوريا

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بوقف قصف سوريا



دمشق/سما/

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إسرائيل لوقف قصفها للأراضي السورية.


وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء: "هناك تطور آخر مقلق للغاية. ما زلنا نشهد تحركات وقصفا إسرائيليا للأراضي السورية. ومن المهم جدا أن يتوقف هذا الأمر".


وأضاف أنه لم يكن على اتصال مع السلطات الإسرائيلية، لكن الحوار بين إسرائيل والأمم المتحدة سيجري في نيويورك.

وفي سياق ذي صلة شدد بيدرسن على أهمية تجنب وقوع صراعات بين مختلف جماعات المعارضة السورية المسلحة.

وأوضح: "في الوقت الحالي، فإن معظم ما يسميه البعض "سوريا التي يسيطر عليها المتمردون" تقع تحت سيطرة ما يسمى بالجماعات المسلحة المتنوعة. وهي منسقة بشكل جيد في الوقت الحالي، لكنها ليست موحدة بشكل كامل أو رسمي. ومن المهم ألا نشهد صراعا بين هذه الجماعات".

وذكر أنه بالرغم من "التصريحات المشجعة" من هذه الجماعات، إلا أن لوحظت في سوريا بعض المشاكل الأمنية.

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