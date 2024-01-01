دخول كميات كبيرة من الأغذية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

غزة/سما/

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء بدخول 300 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



وذكر المصادر أن الشاحنات محملة بالخضروات والفواكه والشعيرة سريعة التحضير "إندومي" والبيض والسكر والطحين والقهوة سريعة التحضير ومشروبات غازية وأن جميع البضائع التي دخلت القطاع اليوم محملة للتجار.



وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر الماضي.

ومن جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ"منع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة".