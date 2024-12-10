الجيش الإسرائيلي ينفي تقدم دباباته نحو دمشق ويشن أكثر من 250 غارة على مواقع عسكرية واستراتيجية وأمنية تابعة للجيش السوري..

القدس المحتلة/سما/

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير أن الجيش دمر مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخ إسرائيل، فيما أكدت مصادر أمنية أن توغل إسرائيل العسكري في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن المصدر الأمني ذاته أن الجيش دمر طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية بسوريا لمنع وصول المعارضة لها.

في السياق نقلت رويترز أيضا عن مصدرين أمنيين إقليميين أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.

ودوت انفجارات صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية، وذلك ضمن سلسلة استهدافات تقول إسرائيل إنها تسعى من خلالها لتدمير أسلحة النظام السوري السابق.

وأفاد مراسل الجزيرة بتجدد الغارات الإسرائيلية على دمشق، وسط تحليق طيران استطلاع إسرائيلي متواصل في سماء العاصمة.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قال مساء أمس الاثنين إن تل أبيب هاجمت أكثر من 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، شملت قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ، في واحدة من كبرى العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضح أن الهجوم شمل قواعد عسكرية وعشرات الطائرات المقاتلة، وعشرات أنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، وصواريخ أرض أرض.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين سوريين قولهما إن إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا، ودمرت بنية تحتية وعشرات الطائرات المروحية والمقاتلات.

كما أفاد المراسل بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري في منطقة معلولا بريف دمشق.

وقال أيضا إن عشرات المروحيات والمقاتلات الحربية دُمرت بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار المزة العسكري بدمشق خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت ظهر اليوم الاثنين مقر الفرقة الرابعة والفرقة “105” التابعة للحرس الجمهوري ومناطق أخرى غربي العاصمة السورية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عددا من المواقع العسكرية في مدينة درعا جنوبي سوريا، من بينها مقر اللواء “132”. وأضاف أن القصف الإسرائيلي استهدف أغلب مخازن الأسلحة في تلك المواقع.

وأحصى ناشطون أكثر من 100 غارة إسرائيلية -اليوم الاثنين- على مواقع عسكرية مختلفة في مناطق عدة في سوريا، آخرها مركز البحوث العلمية في برزة في دمشق.

ومنذ انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد -فجر الأحد- شنت إسرائيل عشرات الغارات على مواقع عسكرية بذريعة تدمير الأسلحة الإستراتيجية السورية التي قد تشكل تهديدا لها.

بدوره نفى الجيش الإسرائيلي الثلاثاء تقارير تتحدث عن تقدم لدباباته في اتجاه دمشق، مؤكدا أنها موجودة فقط في المنطقة العازلة في الجولان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس عدم صحة تلك التقارير وقال إنها “غير صحيحة على الإطلاق، قوات الدفاع موجودة داخل المنطقة العازلة وفي نقاط دفاعية قريبة من الحدود بهدف حماية الحدود الإسرائيلية”.

كما كشفت عدسة الأناضول أن المعدات العسكرية والمركبات التي استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية، الاثنين، في مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق كانت قديمة الطراز، خلافا لما زعمته تل أبيب.

وأفاد مراسل الأناضول أن المعدات والآليات العسكرية التي استهدفتها إسرائيل تشمل مروحيات من طراز “غازيل”، وصواريخ مضادة للدبابات من نوع “نورد إي أس. 12” المثبتة على المروحيات.

وذكر أن إسرائيل استهدفت أيضا نظام الصواريخ “بوك- إم1” المضاد للطائرات، ونظام الدفاع الجوي “بانتسير إس-1”.

مروحية غازيل

وهي مروحية خفيفة تستخدم للنقل والاستطلاع والهجوم الخفيف أنتجتها شركة “إيروسباسيال” الفرنسية ودخلت الخدمة عام 1973.

وكان هناك الكثير منها في مخزون الجيش السوري، لكن يتوقع أن معظمها تم إسقاطها خلال الحرب الطويلة بسوريا، ولم تعد قوتها القتالية ملحوظة ضد الجيوش الحديثة في بيئة القتال الحالية.

صاروخ “نورد إي أس. 12”

وهو صاروخ موجه مضاد للدبابات جو- أرض صممته شركة “نورد أفييشن” الفرنسية ثم شركة “إيروسباسيال” بين عامي 1955-1957، وتوقف تصنيعه عام 1982.

ويتراوح مدى الصاروخ الموجه سلكيا من 7 إلى 8 كيلومترات وينطلق إلى الهدف بسرعة 370 كيلومترا في الساعة.

ويذكر أن هذا النوع من الصواريخ قد يصبح خارج نطاق الاستخدام المفضل، نظرا لعوامل مثل توجيهه سلكيا مما يجعل استخدامه صعبا، إضافة إلى توقف تصنيعه.

نظام الصواريخ “بوك- إم1”

وهو نظام صاروخي أرض-جو ذاتي الدفع متوسط المدى أنتجه الاتحاد السوفيتي، ودخل الخدمة عام 1983.

ويمكنه تدمير أهداف على مدى يتراوح بين 3.5 إلى 35 كيلومترا وعلى ارتفاع 22 كيلومترا.

وتم تحديثه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولكن يبدو أن النظام الموجود في الجيش السوري هو من الجيل الأقدم.

نظام الدفاع الجوي “بانتسير إس-1”

يعد نظام “بانتسير إس-1” أحد الأسلحة الحديثة نسبيا الموجودة في المخزون السوري.

وهو نظام مدفعي وصاروخي للدفاع الجوي مثبت على مركبة ذات عجلات، يمكن استخدامه مع طاقم مكون من 3 أفراد، وهو فعال ضد الأهداف الجوية أرض-جو، والأهداف الجوية القصيرة والمتوسطة المدى.

وتمتلك جيوش الجزائر والعراق وصربيا وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة هذا النظام في مخزونها.

وتفيد تقارير صحفية أن النموذج الذي تملكه سوريا لديه قدرات محدودة ضد المسيَّرات.