اليوم- نتنياهو يشهد في محاكمته بتهمة الفساد والاحتيال

القدس المحتلة/سما/

من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، امام المحكمة المركزية في تل ابيب، للادلاء بشهادته كمتهم في قضايا فساد.

وستشرع هيئة الدفاع عنه باستجوابه امام المحكمة، علما بانه تم نقل مداولاتها الى قاعة تحت الارض في تل ابيب بدلا من العاصمة بناء على طلب الشاباك لأسباب امنية.

وتنسب النيابة العامة لنتنياهو تهما تتعلق بخيانة الامانة واساءة الائتمان والاحتيال والفساد في ثلاثة ملفات جنائية.

ومن المتوقع أن يدلي بشهادته غدا أيضا، إلى جانب شهود دفاع آخرين. ومن المتوقع أن تستمر الشهادة عدة أسابيع وربما حتى أشهر. وستعقد المناقشات ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بين الساعة 10:00 و16:00.

وتحدث رئيس الوزراء الليلة الماضية عن الادعاءات بأنه مهتم بتجنب المحاكمة في مؤتمر صحفي. "أريد تجنب المحاكمة؟ هذا هراء. لقد كنت أنتظر هذا اليوم منذ 8 سنوات، لنسف الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. لم تكن هناك جريمة، لذلك بحثوا عن جريمة".

وحاول نتنياهو خلال الأسابيع القليلة الماضية تقليص وقت الإدلاء بالشهادة في المحكمة، لكن القضاة لم يستجبوا لطلبه.