عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٠ شهيدا و ٨٤ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٧٥٨ شهيدا و ١٠٦١٣٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

شمال قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة بحق عائلة الكحلوت من خلال حزام ناري في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة الليل الماضي.

وأسفرت المجزرة عن استشهاد اكثر من عشرين مواطن بينهم صالح أحمد الكحلوت وزوجته وابنه أحمد وابنه عبد الكحلوت وزوجته وابنه حامد الكحلوت وزوجته وثلاثة من أبنائه وابنه صابر الكحلوت وزوجته وأربعة من أبنائه.

كما استشهد محمود أحمد الكحلوت وزوجته وطفلتيه.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمنازل المواطنين في بيت لاهيا ومخيم جباليا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مقداد في حي الشيخ رضوان ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة اخرين.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات غرب مدينة غزة دون الإعلان عن اصابات.

وسط القطاع

وارتقى ثمانية مواطنين في قصف استهدف شقة لعائلة خليفة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن بين الشهداء طفلين من عائلة نصار هما الشقيقان غيث وأحمد يوسف نصار.

وارتقى ثلاثة أشقاء في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط القطاع وهم محمد ، يسرى وسعيد اسامة إسماعيل.

واصيب عدد من المواطنين في قصف على مخيم المغازي وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهدت الطفلة سما يوسف مصبح متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها في قصف سابق استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واصيب مواطن بجراح خطيرة في قصف على تجمع للمواطنين بقرية عبسان شرق خان يونس.

وفي رفح تركزت عمليات هدم المنازل في حين الجنينة شرق المدينة.

وبلغ عدد الشهداء في رفح خلال ال٢٤ ساعة الماضية إلى ١٥ شهيدا.