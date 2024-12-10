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طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا بوجهٍ عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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