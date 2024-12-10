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واشنطن تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد وتتهم اثنين من المسؤولين بالنظام السابق بارتكاب جرائم حرب

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد وتتهم اثنين من المسؤولين بالنظام السابق بارتكاب جرائم حرب



واشنطن/سما/

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، فرض عقوبات على فواز الأخرس صهر بشار الأسد، وذلك غداة تقارير عن فرار الرئيس السوري السابق إلى روسيا بعد سيطرة فصائل معارضة على العاصمة دمشق.

وأدى رحيل الأسد المفاجئ إلى نهاية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته البلد الذي مزقته واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب “تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات”.

ولد الأخرس في مدينة حمص في أيلول/سبتمبر 1946، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.

وهو طبيب متخصص في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الرئيس المخلوع.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أمريكية عام 2020 إلى جانب أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.

وفي سياق متصل،  قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن اتهامات وُجهت اتهامات لاثنين من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها اليوم الاثنين، اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية بالتورط في مؤامرة للممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، بما في ذلك مواطنين أمريكيين، أثناء الحرب الأهلية السورية.

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