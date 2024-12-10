شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال شمال قطاع غزة

غزة/سما/

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل المواطنين في عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وذكرت مصادر محلية بأن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، علما أن المنطقة محاصرة من الاحتلال ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات، ونسفت قوات الاحتلال منازل شمال النصيرات، وسط القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت في البلدة.

واستشهد مواطن برصاص مسيّرة للاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع. كما استُشهد طفلان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,758 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.