  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" تشيد بالحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع مصر حول حشد الجهود لوقف إطلاق النار

الإثنين 09 ديسمبر 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تشيد بالحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع مصر حول حشد الجهود لوقف إطلاق النار



رام الله/سما/

 أشادت حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح)، بالحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع في إدخال الإغاثة الإنسانية إلى أبناء شعبنا في القطاع ومعالجة الأوضاع هناك.

وثمنت حركة فتح، الجهود الكبيرة والمستمرة للأشقاء في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، بالإضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومنع التهجير، واستضافة الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع

الأكثر قراءة اليوم

بشار الأسد يصل إلى روسيا ويحصل على حق اللجوء

قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

مصادر إسرائيلية تدعي قرب التوصل لصفقة “صغيرة” بشأن غزة

الغارديان: تزامن هجوم المعارضة السورية مع "اتفاق لبنان" ليس مصادفة وحزب الله اخطأ بمساعدة حماس

مكتب نتنياهو ينفي تقرير صحيفة قطرية تحدث عن تقدم بالمفاوضات حول الاسرى...

صحيفة تركية تنشر قائمة بأسماء مرشحين محتملين لشغل مناصب قيادية في سوريا

الأخبار الرئيسية

يديعوت: بالإمكان التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوعين

جنرال إسرائيلي: 6 فرضيات إسرائيلية خاطئة كشفتها حرب غزة

6-18-730x438

ملف تهدئة غزة: الوسطاء يعقدون سلسلة لقاءات واتصالات جديدة لعقد صفقة متعددة المراحل

675680f84c59b759fe5e27f0

بيان مصري عاجل بعد إعلان "إسرائيل" الاستيلاء على مواقع سورية

20241209031739

سوليفان يزور "إسرائيل" الخميس لبحث تبادل أسرى والتطورات بسورية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية