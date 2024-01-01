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يديعوت: بالإمكان التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوعين

الإثنين 09 ديسمبر 2024 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: بالإمكان التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوعين



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم، عن مسؤول إسرائيلي وصفته "بالكبير" قوله، "أنه من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس خلال أسبوعين.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الظروف أصبحت مثالية للتوصل إلى صفقة تبادل.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الاثنين إن إسرائيل أكثر تفاؤلا الآن بشأن إمكانية التوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وسط تقارير عن أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طلبت قوائم بأسماء جميع المحتجزين لدى الفصائل المسلحة في القطاع.

وأضاف أن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية بشأن عودة نحو 100 محتجز وأن فرص تحقيق ذلك تحسنت لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.

وقال ساعر في مؤتمر صحافي في القدس “يمكن أن نكون أكثر تفاؤلا عن ذي قبل لكننا لم نصل لهذا بعد. آمل أن نفعل” وكرر موقف إسرائيل المتعلق بتمسكها بإعادة المحتجزين في القطاع قبل الموافقة على إنهاء القتال وقال “لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة دون اتفاق بشأن الرهائن”.

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