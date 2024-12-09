مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 18 في استهداف شاحنة تحمل متفجرات في جباليا

غزة/سما/

قتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب 18 آخرون في المعارك الدائرة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا شمال مدينة غزة، بحسب ما أفاد به موقع "بنون شيتح إيش" العبري.



وأوضح الموقع أنّ حدثًا صعبًا جدًا في جباليا أوقع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عقب إطلاق المقاومة نيران تجاه مركبة تقل جنودا من الجيش ومتفجرات.



وذكر أن شاحنة للجيش وصلت محملة بالمتفجرات لاستخدامها في التفجيرات ونسف البيوت في منطقة جباليا، وتعرضت لإطلاق قذيفة مضادة للدروع من أحد عناصر المقاومة، ونتيجة لذلك فقد انفجرت المواد المتفجرة أيضًا.



وأضاف أنه جراء الاستهداف شرعت مروحيات الوحدة 669 بعمليات إجلاء من المكان.





وشهد قطاع غزة الاثنين، تصعيدا عسكريا مكثفا من جيش الاحتلال، حيث استهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق متفرقة، بالتزامن مع عمليات واسعة لنسف المباني السكنية وحرق مراكز الإيواء، خاصة في شمال القطاع.



وأفاد الشهود بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مدرسة "زيد بن حارثة" في بيت لاهيا، التي كانت تؤوي نازحين، قبل أن تُجبرهم على مغادرتها عقب اقتحامها. وانتشرت لقطات تظهر اشتعال النيران داخل الصفوف المدرسية، بعد تعرضها للاستهداف سابقا.



وأكدت مصادر محلية تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في المناطق الشمالية والغربية لمحافظة شمال القطاع، بما في ذلك منطقة الصطفاوي وجباليا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.



واستهدفت القوات الإسرائيلية تجمعا مدنيا عند مفترق الحلبي في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفاد به شهود العيان.



وفي وسط قطاع غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية شارع الدعوة قرب مخيم النصيرات، بينما تعرضت منطقة شمال حي الدعوة للتجريف باستخدام الجرافات العسكرية.



وذكرت المصادر تقدما محدودا للآليات الإسرائيلية شرق مخيم المغازي تحت غطاء من القصف المدفعي.