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الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا في أسدود

الإثنين 09 ديسمبر 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا في أسدود



القدس المحتلة/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها هدفا حساسا في منطقة "يفنة" في أسدود بإسرائيل.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازرِ العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة "يفنة" في أسدود، جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة وذلك بطائرة مسيرة وقد أصابت الطائرة هدفها بنجاح بفضل الله".

وأضاف البيان: :تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية"، مردفا: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواجه أي عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير".

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