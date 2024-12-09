"حماس" تتوجه ببيان للشعب السوري

غزة/سما/

أصدرت حركة "حماس" الفلسطينية بيانا باركت فيه للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، داعية كل مكونات المجتمع السوري إلى توحيد الصفوف.



كما حثت المقاومة الشعب السوري على المزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي.

وجاء في البيان:

"إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية".

"إن الشعب السوري الشقيق بكل أطيافه وبوحدته الوطنية وبروح الأخوة والتسامح قادر، بإذن الله، على تجاوز كل التحديات، وعبور هذه المرحلة الدقيقة، بما يحقق لسوريا وشعبها العزيز الخير والتنمية والأمن والاستقرار والازدهار، لتواصل سوريا دورها التاريخي والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لتحقيق أهداف قضيته العادلة، وترسيخ دور سوريا القيادي على مستوى الأمة العربية والإسلامية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي"

"ندين في حركة حماس بأشد العبارات العدوان الغاشم المتكرر للاحتلال الصهيوني ضد الأراضي السورية، ونرفض بشكل قاطع أي أطماع أو مخططات صهيونية تستهدف سوريا الشقيقة، أرضا وشعبا".

"حفظ الله سوريا وفلسطين والأمة جميعا من كل سوء".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي توغل في الأراضي السورية وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري، مستغلا الأحداث الأخيرة والمتسارعة في سوريا، حيث يسعى حاليا للسيطرة على أراضي سورية بذريعة "إنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل، وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان المحتل".