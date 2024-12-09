  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حماس" تتوجه ببيان للشعب السوري

الإثنين 09 ديسمبر 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تتوجه ببيان للشعب السوري



غزة/سما/

أصدرت حركة "حماس" الفلسطينية بيانا باركت فيه للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، داعية كل مكونات المجتمع السوري إلى توحيد الصفوف.


كما حثت المقاومة الشعب السوري على المزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي.
وجاء في البيان: 

"إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية".
"إن الشعب السوري الشقيق بكل أطيافه وبوحدته الوطنية وبروح الأخوة والتسامح قادر، بإذن الله، على تجاوز كل التحديات، وعبور هذه المرحلة الدقيقة، بما يحقق لسوريا وشعبها العزيز الخير والتنمية والأمن والاستقرار والازدهار، لتواصل سوريا دورها التاريخي والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لتحقيق أهداف قضيته العادلة، وترسيخ دور سوريا القيادي على مستوى الأمة العربية والإسلامية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي"
"ندين في حركة حماس بأشد العبارات العدوان الغاشم المتكرر للاحتلال الصهيوني ضد الأراضي السورية، ونرفض بشكل قاطع أي أطماع أو مخططات صهيونية تستهدف سوريا الشقيقة، أرضا وشعبا".
"حفظ الله سوريا وفلسطين والأمة جميعا من كل سوء".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي توغل في الأراضي السورية وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري، مستغلا الأحداث الأخيرة والمتسارعة في سوريا، حيث يسعى حاليا للسيطرة على أراضي سورية بذريعة "إنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل، وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان المحتل".

الأكثر قراءة اليوم

بشار الأسد يصل إلى روسيا ويحصل على حق اللجوء

قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

هآرتس: ما فعله السنوار تسبب بزلزال في المنطقة

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

مصادر إسرائيلية تدعي قرب التوصل لصفقة “صغيرة” بشأن غزة

الغارديان: تزامن هجوم المعارضة السورية مع "اتفاق لبنان" ليس مصادفة وحزب الله اخطأ بمساعدة حماس

تلغراف: لماذا انهار جيش النظام السوري سريعاً ولم يدافع عن الأسد الهارب ؟

الأخبار الرئيسية

20241209083837reup-2024-12-09t083706z_638485959_rc2klbavl2zx_rtrmadp_3_syria-security-israel.h-730x438

بعد سقوط الأسد.. شماتة وقلق في "إسرائيل"

6-18-730x438

ملف تهدئة غزة: الوسطاء يعقدون سلسلة لقاءات واتصالات جديدة لعقد صفقة متعددة المراحل

675680f84c59b759fe5e27f0

بيان مصري عاجل بعد إعلان "إسرائيل" الاستيلاء على مواقع سورية

20241209031739

سوليفان يزور "إسرائيل" الخميس لبحث تبادل أسرى والتطورات بسورية

6756aa994c59b7462b01f4e4

الجيش الإسرائيلي يدمر مقاتلات سوريا كي يخلو له الجو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية