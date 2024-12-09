الحوثيون: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي

صنعاء/سما/

أكدت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أن "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وتعديا سافرا على أراضيها ومنشآتها الحيوية".



وقال المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في بيان له: "نتابع بقلق بالغ العدوان الإسرائيلي الغادر على سوريا واحتلال مناطق وقرى جديدة في القنيطرة وجبل الشيخ، وتكثيف غاراته على دمشق".



وأضاف المكتب: "ندين ونستنكر هذا العدوان الصهيوني الإجرامي على سوريا"، مضيفا: "العدوان الصهيوني على سوريا يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وتعديا سافرا على أراضيها ومنشآتها الحيوية".

وتابع البيان: "العدوان يهدف إلى فرض واقع جديد في سوريا مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد".

وأكمل المكتب السياسي لـ"أنصار الله": "نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.. نحذر من تجاهل الأنظمة العربية والإسلامية للتصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأكد المكتب أن "التصعيد الإسرائيلي قد لا يتوقف عند حدود معينة بل يتجاوزها إلى بقية دول المنطقة في ظل استمرار الدعم الأمريكي والغربي".

واليوم الأحد، توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

كما أفادت القناة "12" العبرية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت اليوم الأحد عدة مستودعات للأسلحة في محيط مطار دمشق الدولي، ومطاري المزة وهلالة العسكريين.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال جولة في الجولان المحتل اليوم الأحد، إنه "أوعز أمس إلى الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة عازلة وعلى مواقع السيطرة القريبة منه".

وأضاف أنه "سيطرت على هذه المنطقة قرابة 50 عاما منطقة عازلة اتُفق عليها في العام 1974، من خلال اتفاق فصل القوات. وهذا الاتفاق انهار، والجنود السوريون غادروا مواقعهم".