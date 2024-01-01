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ساعر "يبرر" تواجد الجيش الإسرائيلي في سوريا

الإثنين 09 ديسمبر 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر "يبرر" تواجد الجيش الإسرائيلي في سوريا



القدس المحتلة/سما/

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تواجد الجيش الإسرائيلي في سوريا بأنه "إجراء مؤقت" ضروري لضمان أمن شمال البلاد خلال هذه الفترة الحرجة.

وفي وقت سابق، قال مستشار مكتب نتنياهو، دميتري جندلمان إن القوات الإسرائيلية تقوم بتوسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان المحتل إلى ما بعد خط الترسيم الذي تم إنشاؤه بعد حرب 1973.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، والذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب يوم الغفران عام 1973، أصبح غير صالح لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه، كما شدد رئيس الوزراء على أنه أمر، بالتعاون مع وزير الدفاع وبدعم كامل من مجلس الوزراء، جيش الدفاع الإسرائيلي باقتحام منطقة ترسيم الحدود والمواقع التي يسيطر عليها.

وتعمل إسرائيل بنشاط على تعزيز دفاعاتها في مرتفعات الجولان بعد سقوط نظام الأسد وتحسبا لاستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.

وتوغل الجيش الإسرائيلي الأحد عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

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