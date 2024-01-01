الجيش الإسرائيلي يدمر مقاتلات سوريا كي يخلو له الجو

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة "14" العبرية اليوم أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية عشرات الأهداف التابعة للجيش السوري ودمر عشرات المقاتلات في مطاراتها.



وأشارت القناة إلى أن الأسلحة التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال هجومه تضمنت عشرات الطائرات من طراز "ميغ 29" التي تعتبر أحد الأصول المهمة في سلاح الطيران السوري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" يوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على عشرات الأهداف في سوريا، لضمان استمرار حرية العمل الإسرائيلية في الأجواء السورية.

وبحسب مصادرها، فإن أهداف الهجمات كانت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وورش إنتاج للصواريخ الباليستية ومستودعات لتخزينها، وأنظمة دفاع جوي، مشيرة إلى أن هذه الضربات تهدف إلى "ضمان استمرار حرية العمل لإسرائيل في سماء سوريا".

فيما أفادت القناة "12" العبرية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت الأحد عدة مستودعات للأسلحة في محيط مطار دمشق الدولي، ومطاري المزة وهلالة العسكريين، خشية من وصولها إلى أيدي " الثوار" "الجماعات المسلحة السورية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان، لتعزيز أمن إسرائيل.

وقال مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غيندلمان اليوم الاثنين أن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة أمان "عزل" إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب السوري من جبل الشيخ.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي صورا قال إنها لقوات الجيش الإسرائيلي خلال مداهمتها منطقة جبل الشيخ في جزئه السوري أمس الأحد.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت أمس سقوط نظام الرئيس بشار الأسد الذي غادر البلاد إلى روسيا حيث منح حق اللجوء الإنساني.