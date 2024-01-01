  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألمانيا تتجه لتغيير نظرتها للاجئين السوريين بعد سقوط الأسد

الإثنين 09 ديسمبر 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تتجه لتغيير نظرتها للاجئين السوريين بعد سقوط الأسد



برلين/سما/

انتقد رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني أنطون هوفريتر تشديد قواعد منح اللجوء للاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد.


وقال هوفريتر لمجموعة "فونكي" الإعلامية: "من غير الواضح تماما ما الذي سيحدث بعد ذلك في سوريا".


وأضاف أن "التفكير في تغيير سياسة الهجرة في ألمانيا" بعد رحيل الأسد و"اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد اللاجئين السوريين، أمر غير مناسب على الإطلاق". معتبرا أن "العملية الديمقراطية يجب أن تتحرك الآن بكل قوتها".

وشدد على ضرورة ضمان حقوق الأقليات في سوريا.

وفي وقت سابق، رأى خبير السياسة الخارجية في حزب البديل من أجل ألمانيا، شتيفن كوتري، أن على السلطات الألمانية، بعد رحيل الأسد، أن تجعل من أولوياتها إعادة جميع اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى وطنهم.

واعتبر شتيفن كوتري عضو البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل الديمقراطية أنه على السلطات الألمانية، بعد رحيل الأسد، أن تجعل من أولوياتها إعادة جميع اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى وطنهم.

الأكثر قراءة اليوم

بشار الأسد يصل إلى روسيا ويحصل على حق اللجوء

قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

مصادر إسرائيلية تدعي قرب التوصل لصفقة “صغيرة” بشأن غزة

الغارديان: تزامن هجوم المعارضة السورية مع "اتفاق لبنان" ليس مصادفة وحزب الله اخطأ بمساعدة حماس

تلغراف: لماذا انهار جيش النظام السوري سريعاً ولم يدافع عن الأسد الهارب ؟

مكتب نتنياهو ينفي تقرير صحيفة قطرية تحدث عن تقدم بالمفاوضات حول الاسرى...

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: 6 فرضيات إسرائيلية خاطئة كشفتها حرب غزة

6-18-730x438

ملف تهدئة غزة: الوسطاء يعقدون سلسلة لقاءات واتصالات جديدة لعقد صفقة متعددة المراحل

675680f84c59b759fe5e27f0

بيان مصري عاجل بعد إعلان "إسرائيل" الاستيلاء على مواقع سورية

20241209031739

سوليفان يزور "إسرائيل" الخميس لبحث تبادل أسرى والتطورات بسورية

6756f38f4c59b74af017bef1

"حماس" تتوجه ببيان للشعب السوري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية