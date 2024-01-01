ألمانيا تتجه لتغيير نظرتها للاجئين السوريين بعد سقوط الأسد

برلين/سما/

انتقد رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني أنطون هوفريتر تشديد قواعد منح اللجوء للاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد.



وقال هوفريتر لمجموعة "فونكي" الإعلامية: "من غير الواضح تماما ما الذي سيحدث بعد ذلك في سوريا".



وأضاف أن "التفكير في تغيير سياسة الهجرة في ألمانيا" بعد رحيل الأسد و"اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد اللاجئين السوريين، أمر غير مناسب على الإطلاق". معتبرا أن "العملية الديمقراطية يجب أن تتحرك الآن بكل قوتها".

وشدد على ضرورة ضمان حقوق الأقليات في سوريا.

وفي وقت سابق، رأى خبير السياسة الخارجية في حزب البديل من أجل ألمانيا، شتيفن كوتري، أن على السلطات الألمانية، بعد رحيل الأسد، أن تجعل من أولوياتها إعادة جميع اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى وطنهم.

واعتبر شتيفن كوتري عضو البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل الديمقراطية أنه على السلطات الألمانية، بعد رحيل الأسد، أن تجعل من أولوياتها إعادة جميع اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى وطنهم.