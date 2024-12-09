سوليفان يزور "إسرائيل" الخميس لبحث تبادل أسرى والتطورات بسورية

واشنطن/سما/

يزور مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يوم الخميس المقبل، إسرائيل ليبحث في الاتصالات حول اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والتطورات في سورية ووقف إطلاق النار في لبنان.

وسيلتقي سوليفان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

وتأتي زيارة سوليفان في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل، أمس، عمليات عسكرية شملت توغلا بريا في الجولان السوري واحتلالها، وغارات جوية بادعاء أنها تستهدف مخازن أسلحة، بينها أسلحة كيميائية، فيما صرح نتنياهو، أمس، بأن اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسورية الذي أدى لنشوء منطقة عازلة منزوعة السلاح، منذ العام 1974، قد انهار.

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في أبو ظبي اليوم، إنه لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/يناير، وأضاف أنه "سمعتم ما قاله الرئيس، من الأفضل إطلاق سراحهم".

وتابع أنه "استمعوا إلى ما يقوله الرئيس. لن يكون الأمر جيدا إذا لم يتم الإفراج عنهم".

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "هناك تقدما في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وذلك يعتمد على موافقة حماس الانخراط في المفاوضات".

ومن المزمع أن ينعقد الكابينيت، مساء الخميس، لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة؛ بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال مؤتمر صحافي لوسائل إعلام أجنبية، اليوم، إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية بشأن اتفاق تبادل أسرى وأن فرص تحقيق ذلك تحسنت لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.

وأضاف ساعر أنه "يمكن أن نكون أكثر تفاؤلا عن ذي قبل لكننا لم نصل لهذا بعد. آمل في أن نفعل"، لكنه كرر موقف إسرائيل بأن تبادل الأسرى ينبغي أن يتم قبل وقف إسرائيل حربها على غزة، واعتبر أنه "لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة دون اتفاق بشأن الرهائن".