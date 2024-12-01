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الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لاحتلال قواته جبل الشيخ في سوريا

الإثنين 09 ديسمبر 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لاحتلال قواته جبل الشيخ في سوريا



القدس المحتلة/سما/

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي صورا قال إنها لقوات جيش الدفاع خلال مداهمتها منطقة جبل الشيخ في جزئه السوري أمس الأحد.

وكتب أدرعي على موقع تلغرام: "صور من مداهمة قوات جيش الدفاع إلى منطقة جبل الشيخ في شقه السوري وذلك في إطار انتشارها في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل في ضوء الأحداث في سوريا".

وأضاف "‏نؤكد ان جيش الدفاع لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا وسيواصل العمل وفق ما تقتضيها الضرورة للحفاظ على المنطقة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأمس الأحد توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل، وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان المحتل".

وليلة السبت، صادق الكابينيت السياسي - الأمني الإسرائيلي بالإجماع على احتلال جبل الشيخ السوري في الجولان وإنشاء منطقة عازلة.

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