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حقيقة الصورة الأولى لبشار الأسد وزوجته في موسكو بعد منحهما اللجوء

الإثنين 09 ديسمبر 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة الصورة الأولى لبشار الأسد وزوجته في موسكو بعد منحهما اللجوء



وكالات/سما/

تداولت منصات إخبارية عربية وأجنبية مساء الأحد صورة قيل إنها لبشار الأسد وزوجته أسماء لحظة وصولهما إلى العاصمة الروسية.

 

وبعد البحث والتدقيق، تبين أن الصورة ملتقطة عند زيارتهم لمدينة حلب بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا في 6 فبراير 2023، حيث يظهر فيها أيضا محافظ حلب.

وعثرت مصادر إعلامية على مقطع الفيديو الذي تم أخذ الصورة منه، والذي نشرته قناة الرئاسة السورية في 10 فبراير 2023 خلال زيارة الأسد لمشفى حلب الجامعي.

ويأتي ذلك بعد سيطرة المعارضة على سورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد. الذي وصل مع أفراد عائلته لاحقا أنه إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.

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