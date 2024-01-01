  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"نيويورك تايمز": إسرائيل تغزو سوريا للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر عام 1973

الإثنين 09 ديسمبر 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز": إسرائيل تغزو سوريا للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر عام 1973



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الجيش الإسرائيلي دخل سوريا عبر هضبة الجولان للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن خلال اليومين الماضيين.


وذكرت الصحيفة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحركت القوات البرية الإسرائيلية إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح... في أول غزو مفتوح لها للأراضي السورية منذ حرب أكتوبر عام 1973".

وأشار مسؤولين إلى أن تل أبيب تخشى أن يتمكن أعضاء المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على مواقع عسكرية بالقرب من هضبة الجولان واستخدامها ضد إسرائيل.

وتوغل الجيش الإسرائيلي أمس عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية. كما اكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد أنه بدءا من هذه الليلة يقاتل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا.

ويأتي ذلك في اليوم الذي سيطرت فيه المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقط نظام بشار الأسد.

الأكثر قراءة اليوم

بشار الأسد يصل إلى روسيا ويحصل على حق اللجوء

قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

مصادر إسرائيلية تدعي قرب التوصل لصفقة “صغيرة” بشأن غزة

الغارديان: تزامن هجوم المعارضة السورية مع "اتفاق لبنان" ليس مصادفة وحزب الله اخطأ بمساعدة حماس

تلغراف: لماذا انهار جيش النظام السوري سريعاً ولم يدافع عن الأسد الهارب ؟

مكتب نتنياهو ينفي تقرير صحيفة قطرية تحدث عن تقدم بالمفاوضات حول الاسرى...

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: 6 فرضيات إسرائيلية خاطئة كشفتها حرب غزة

6-18-730x438

ملف تهدئة غزة: الوسطاء يعقدون سلسلة لقاءات واتصالات جديدة لعقد صفقة متعددة المراحل

675680f84c59b759fe5e27f0

بيان مصري عاجل بعد إعلان "إسرائيل" الاستيلاء على مواقع سورية

20241209031739

سوليفان يزور "إسرائيل" الخميس لبحث تبادل أسرى والتطورات بسورية

6756f38f4c59b74af017bef1

"حماس" تتوجه ببيان للشعب السوري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية