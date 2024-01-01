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حالات تسمم في صفوف أسرى "عتصيون" جراء تقديم وجبات فاسدة لهم

الإثنين 09 ديسمبر 2024 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالات تسمم في صفوف أسرى "عتصيون" جراء تقديم وجبات فاسدة لهم



رام الله / سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إنها رصدت تعرض عدد كبير من معتقلي معتقل عتصيون لحالات تسمم، جراء وجبات طعام فاسدة قدمتها لهم إدارة المعتقل.

وأضافت الهيئة وفقا لمحاميها بعد محاولات صعبة لزيارة المعتقل التي تمكن منها بتاريخ يوم أمس، أن المعتقلين بعد وجبات الطعام التي قُدمت لهم شعروا بآلام شديدة في البطن وإسهال وقيء، وضعف وهزال واصفرار في الوجه وفقدوا الكثير من السوائل في جسمهم وأصبحوا غير قادرين على الوقوف، كما أن العديد منهم أصيبوا بحالة من الإغماء.

وأضافت الهيئة، أن إدارة السجون تتعمد منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق المعتقلين، ومن ضمنها إبقاؤهم في الجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا.

وأشارت إلى أن إدارة السجون تقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل.

وناشدت، كل الجهات الدولية المختصة التدخل السريع لإنهاء معاناتهم، كما طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لحماية المعتقلين داخل سجون الاحتلال.

يُشار إلى أن "مركز توقيف عتصيون" يقع في جنوب الضفة الغربية، وهو مقام على أراضي شمال محافظة الخليل، ضمن تجمع مستعمرات "غوش عتصيون"، ويُدرج ضمن أسوأ مراكز التوقيف في العالم.

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