بلدية الاحتلال توزع قرارات هدم في بلدة العيسوية

القدس المحتلة / سما/

وزعت بلدية الاحتلال، اليوم الإثنين، قرارات هدم في بلدة العيسوية في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة برفقة البلدية وطواقم من الضريبة بلدة العيسوية، وتفذت مداهمات للمنازل والمحلات التجارية.

وعلقت طواقم بلدية الاحتلال اخطارات وقرارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية، كما فرضت مخالفات مختلفة على الأهالي.

كما تمركزت أمام المحلات التجارية وفي شوارع البلدة، وقامت بتوقيف المركبات والمشاة.

وفي ساعات فجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، واعتقلت شابا.

ويوم امس وزعت بلدية الاحتلال اخطارات وقرارات هدم على منازل في بلدتي سلوان وجبل المكبر .