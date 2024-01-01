  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية الاحتلال توزع قرارات هدم في بلدة العيسوية

الإثنين 09 ديسمبر 2024 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال توزع قرارات هدم في بلدة العيسوية



القدس المحتلة / سما/

وزعت بلدية الاحتلال، اليوم الإثنين، قرارات هدم في بلدة العيسوية في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة برفقة البلدية وطواقم من الضريبة بلدة العيسوية، وتفذت مداهمات للمنازل والمحلات التجارية.

وعلقت طواقم بلدية الاحتلال اخطارات وقرارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية، كما فرضت مخالفات مختلفة على الأهالي.

كما تمركزت أمام المحلات التجارية وفي شوارع البلدة، وقامت بتوقيف المركبات والمشاة.

وفي ساعات فجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، واعتقلت شابا.

ويوم امس وزعت بلدية الاحتلال اخطارات وقرارات هدم على منازل في بلدتي سلوان وجبل المكبر .

الأكثر قراءة اليوم

سر اختفاء الرئيس الأسد ليلة سقوط دمشق وما فعله الجيش بعدها.. من سيحكم سوريا؟

بشار الأسد يصل إلى روسيا ويحصل على حق اللجوء

هآرتس: ما فعله السنوار تسبب بزلزال في المنطقة

قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

مصادر إسرائيلية تدعي قرب التوصل لصفقة “صغيرة” بشأن غزة

تلغراف: لماذا انهار جيش النظام السوري سريعاً ولم يدافع عن الأسد الهارب ؟

الأخبار الرئيسية

مكتب نتنياهو ينفي تقرير صحيفة قطرية تحدث عن تقدم بالمفاوضات حول الاشرى...

جيش الاحتلال : مقتل 4 جنود إسرائيليين جنوب لبنان

حريق في بناية سكنية جنوبي “تل أبيب” جراء انفجار طائرة مسيرة في والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في الحادثة

430 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

الغارديان: تزامن هجوم المعارضة السورية مع "اتفاق لبنان" ليس مصادفة وحزب الله اخطأ بمساعدة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية