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جيش الاحتلال : مقتل 4 جنود إسرائيليين جنوب لبنان

الإثنين 09 ديسمبر 2024 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال : مقتل 4 جنود إسرائيليين جنوب لبنان



القدس المحتلة / سما/

- اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان جراء انفجار نفق مفخخ مليئ بالأسلحة وانهار عليهم جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين) سمح للنشر بأن أربعة جنود احتياط قتلوا أمس في انهيار مبنى في جنوب لبنان.

وأسماء القتلى: الرائد (احتياط) يفغيني زينرشين ، 43 عاماً، من زخرون يعقوب. ، قائد سرية في فوج حيرام 9263، اللواء 226 النقيب (احتياط) ساجي يعقوب روبنشتاين ، 31 عامًا، مالافي، قائد فصيلة في كتيبة حيرام 9263، اللواء 226، الرائد (احتياط) بنيامين ديستاو نيجوسا ، 28 عاماً، من بيت شيمش، مقاتل في فوج حيرام 9263، اللواء 226، والعقيد (احتياط) إيرز بن أفرايم ، 25 عاماً. من رمات غان، مقاتل في فوج حيرام 9263، لواء 226.

وقال "هذه هي الخسائر الأولى في المعركة في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ" .

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