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لائحة اتهام ضد إسرائيلي بالتخابر مع إيران

الإثنين 09 ديسمبر 2024 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام ضد إسرائيلي بالتخابر مع إيران



القدس المحتلة / سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد "أرتيوس زولوتراب" (33 عاما) من مدينة "نوف هجليل"، تنسب فيه له تهمة التخابر مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهمات أمنية في إسرائيل، بينها "إحراق وتخريب وجه الأرض" بتوجيه إيران، وأنه حصل مقابل ذلك على "آلاف الدولارات".

واعتقل أرتيوس، حسب بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك، بعد تنفيذ عدد كبير من كتابات جدارية في نوف هجليل وحيفا والمجيدل وإحراق سيارة في حيفا.

وأضاف البيان أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جرى اتصال بين أرتيوس وشخص يطل على نفسه اسم "إلياد" الذي اقترح عليه تنفيذ مهمات رش كتابات جدارية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "بهدف تغيير الوضع المدني في البلاد".

ووثق أرتيوس عملية رش الكتابات الجدارية بصور ومقاطع فيديو وأرسلها إلى "إلياد"، وبعد ذلك محا الكتابات "لأنه لم يرغب في أن يرى الناس ما كتبه"، وأنه حصل مقابل ذلك على 2800 دولار بعملة رقمية.

وتبين خلال التحقيق أن أرتيوس أنه رفض تنفيذ مهمات أخرى، بينها تصوير مباني سكنية وأعمدة كهرباء وإحراق سيارة، وشاهد منشورات في "تيك توك" حول اعتقال الإسرائيلي "مردخاي مامان"، الذي سافر مرتين إلى إيران والتقى عناصر استخبارات إيرانيين، وأنباء عن اعتقال إسرائيليين اللذين تخابرا مع عناصر استخبارات إيرانيين، "وعندها أدرك أن إلياد هو عميل إيراني"، حسب البيان.

وتابع البيان أنه بعد ذلك اقترح عليه "إلياد" قتل شخص مقابل 125 ألف دولار وأن يهتم "إلياد" لاحقا بتهريبه إلى روسيا أو إيران. وطولب أرتيوس بشراء مسدس وتسليمه لشخص آخر، لكن أرتيوس رفض كلا الاقتراحين، ووافق على إحراق سيارة في حيفا مقابل 2000 دولار.

ولاحقا، وجه "إلياد" أرتيوس إلى التواصل مع حساب باسم "بوعاز مار"، الذي كلفه برش كتابات جدارية في حيفا والعفولة يكتب فيه عبارة "أبناء روح الله" (خميني) وأحرق سيارة أخرى في حيفا ووثق ذلك وأرسل مقطع فيديو إلى العميل، وحصل على 2000 دولار بعملات رقمية.

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